СЕГОДНЯ 16:23 2018-09-11T16:29:37+03:00

Стало известно, где в Нижнем Новгороде построят ливневки в 2019 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На эти цели планируется потратить около 500 миллионов рублей

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Подтопленные улицы, утонувшие в грязевых потоках машины и гигантские лужи в центре города – ко всему этому нижегородцам не привыкать. Проблема с ливневками уже много лет отравляет жизнь горожанам. И это неудивительно – сейчас ливневой канализацией охвачена только половина Нижнего Новгорода. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, в городе разрабатывается программа развития ливневой канализации. Впрочем, в самых затапливаемых частях города реконструкцию начнут, не дожидаясь документа.

- В 2019 году мы планируем провести реконструкцию ливневой канализации на пяти участках, - рассказал на заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии директор МКУ «Управление инженерной защиты города» Алексей Ежков. – В общей сложности, на это планируется потратить около 500 миллионов рублей. Всего же на реконструкцию ливневой канализации и строительство ливневой сети требуется порядка 20 миллиардов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в новую программу ливневой канализации войдут два десятка локальных очистных сооружений и около 500 километров новых магистральных сетей. Специально для реализации этой программы в городе будет создано дочернее предприятие ОАО «Нижегородский водоканал». В рамках концессионного соглашения оно и займется ремонтом существующих сетей и строительством новых.

- В ближайшее время мы завершим создание дочернего предприятия для реализации всех этих целей, - сообщил на заседании комиссии генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк. – У него будет отдельное финансирование, потому что тарифную и нетарифную деятельность нам по закону нельзя смешивать. К слову, дочернее общество создается не только для ливневок. Оно же будет заниматься станциями снеготаяния, пунктами приема жидких бытовых отходов и обслуживанием городских фонтанов. Все это нельзя вешать на один «Нижегородский водоканал». На этой неделе мы уже подаем на регистрацию устав этого дочернего предприятия.

КОНКРЕТНО

Какие участки ливневой канализации построят в 2019 году?

* На проспекте Ленина в районе гостиницы «Волна» будет построена ливневая насосная станция

* У завода «Теплообменник» на улице Переходникова и Новикова-Прибоя будут построены ливневые сети с насосной станцией

* На участке в границах улиц Белинского и Ковалихинской будет проведена реконструкция ливневого коллектора

* На участке улиц Алексеевской и Октябрьской будет построен коллектора и ливневая насосная станция

* На улице Маршала Казакова у остановки «Школьная» будет построена ливневая сеть.