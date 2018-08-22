В Автозаводском районе Нижнего Новгорода из крана идет вонючая вода

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-22T09:55:06+03:00

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Жители Автозаводского района уже несколько дней не могут нормально ни умыться, ни еду приготовить. А все потому что в их домах из крана течет вода с неприятным запахом.

- Недавно начался просто какой-то кошмар, все жалуются на невыносимый запах горячей воды из крана, просто банально умыться стало большой проблемой! Страшно за детей, за их и наше с вами здоровье, что же нас травят? – написала в социальных сетях Ольга Щебетова.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода. И оказалось, что проблемы с водой есть у многих жителей Автозаводского района. В районную администрацию жалобы начали поступать с 19 августа. Так, плохой запах воды из крана почувствовали нижегородцы, живущие на улице Мончегорская, дом №17а, корпус 1,2,3,4, дом №18, корпус 1,2,3,4,д.19, корпус 1,2,3, дом №30, дом №29, 34, на Южном шоссе, дом №2,4,4а,17, на улице Космической, дом №34,30,32,57,55,24, на улице Челюскинцев, дом №19,22,27,16а, на улице Красных Партизан, дом №12,14,16,18,18а, на улице Комсомольской, дом №4,6,8,40,42,44,46,17,19,37, на улице Строкина, дом №16а, 18а, 3,3а,5, на улице Пермякова, дом №46,20,22,24,36, на улице Газовской, дом №25, на улице Фучика, дом №7, на улице Раевского,дом №13,9, на улице Советской Армии, дом №12б, на проспекте Бусыгина, дом №58, на улице Политбойцов, дом №10, на проспекте Ильича, дом №39, на улице Сазанова, дом №1а, на проспекте Молодежный, дом №31, корпус 1,2,4, на улице Янки Купалы, дом №42,44,32.

Как «Комсомолке» рассказали в администрации Автозаводского района, было направлено обращение в ООО «Автозаводская ТЭЦ» о принятии срочных мер по устранению неприятного запаха горячей воды, а также в управление Роспотребнадзора, прокуратуру Автозаводского района и государственную жилищную инспекцию по вопросу проверки по данному вопросу.

21 августа АО «Волгаэнергосбыт» и ООО «Теплосети» взяли пробы горячей воды на точках водоразбора. В лабораториях будут проведены анализы воды на химию и бактериологию.

По информации ООО «Теплосети» организована промывка циркуляционных линий ГВС на следующих тепловых насосных станциях ООО «Теплосети»: ТНС-30, ТНС-22, ТНС-16, ТНС-18, ТНС-17, ТНС-10, ТНС-1, ТНС-11, ТНС-4. Автозаводская водопроводная станция ООО «Заводские сети» тоже принялась за устранение неприятного запаха. Был усилен лабораторно-производственный контроль за водоподготовкой, увеличена кратность отбора проб, сокращен временной промежуток между чистками отстойников системы осветления, а режим станции озонирования воды выведен на максимум, как по количеству озонаторов, так и по таковой загрузке.