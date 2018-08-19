2018-08-19T12:43:14+03:00
Общество

«Спорт вне политики»: украинский футболист ФК «НН» Виталий Федорив объяснил, почему отвернулся от флага России во время гимна

Защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» просит не усматривать тут политической подоплеки
Светлана СТРОКАН
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Фото: ФК "Нижний Новгород". Виталий просит в его действиях не усматривать никакой политической подоплекиФото: ФК "Нижний Новгород". Виталий просит в его действиях не усматривать никакой политической подоплеки
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Перед началом матча «Нижний Новгород» - «Сочи» на стадионе «Фишт» болельщиков возмутило поведение игрока ФК «НН» Виталия Федорива. Во время исполнения гимна украинский защитник остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к флагу России. 30-летний футболист прокомментировал инцидент так:

- Я — человек верующий и когда выхожу на поле, перед игрой всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. .мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки.

Напомним, инцидент произошел 18 августа во время матча седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ФК «Сочи». «Нижний Новгород» обыграл сочинцев со счетом 1:0.

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