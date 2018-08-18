2018-08-18T21:46:00+03:00
Общество

Нижегородские футболисты обыграли ФК «Сочи» со счетом 1:0

Матч седьмого тура прошел на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке в Сочи
Глеб ТУМАНОВ
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Фото: ФК "Нижний Новгород". После победы в Сочи нижегородский клуб с 15 очками поднялся на третье место в турнирной таблицеФото: ФК "Нижний Новгород". После победы в Сочи нижегородский клуб с 15 очками поднялся на третье место в турнирной таблице
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«Нижний Новгород» на стадионе «Фишт» обыграл «Сочи» в выездном матче 7-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол в матче на 34-й минуте забил полузащитник нижегородских гостей Павел Игнатович — благодаря голевой передаче Морозова с правого фланга. Игнатович принял мяч грудью и нанес удар в дальнюю «девятку».

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Во втором тайме изменений не произошло.

Таким образом, нижегородский клуб с 15 очками поднялся на третье место в турнирной таблице.

Напомним, ФК «Нижний Новгород» встречался на поле «Фишта» вместе с сочинскими футболистами. Нижегородцы вышли в составе: Сысуев, Хрипков, Абазов, Морозов, Федорив, Хайруллов, Игнатович, Палиенко, Симанов, Скворцов, Фомин. Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Семейкин, Нежелев, Чирьяк, Абрамов.

На матч седьмого тура произошла ОЛИМП-ФНЛ «Сочи» - «Нижний Новгород» произошла замена главного арбитра. Вместо Александра Машлякевича главным арбитром назначили Лашу Верулидзе. В прошлом сезоне судья из Владикавказа отсудил 13 матчей в ФНЛ. В них он паказал 59 желтых и одну красную карточек.

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