2018-08-20T18:13:16+03:00
Общество

Лужа на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде исчезла

Несмотря на ливень, можно спокойно перейти дорогу и не боятся утонуть
Юлия ДАНЧЕНКО
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Лужа на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде исчезлаЛужа на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде исчезлаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ливень, который прошел в Нижнем Новгороде в понедельник, 20 августа, вновь проверил на прочность городские ливневые канализации. Как и прежде во многих местах по дорогам текли настоящие реки из дождевой воды. Но на Ковалихинской случилось настоящее чудо. Лужа, которая была там десятилетиями, исчезла!

Эта именно та огромная лужа, из которой доблестный охранник отеля Hampton на руках выносил девушек, застрявших в своих автомобилях. Это та лужа, которую многие нижегородцы с ужасом обходят после дождя, зная, что идти в этом месте невозможно даже после небольшого дождика.

И вот теперь, видимо, закончилась эпоха знаменитой лужи.

Сверху Улица Ковалихинская год назад, снизу то же самое место 20 августа 2018 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сверху Улица Ковалихинская год назад, снизу то же самое место 20 августа 2018 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще 3 июля мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов написал на своей страничке в социальной сети, что канализация на улице Ковалихинской прочищена.

- Сейчас уже можно сказать, что прочищенная ливневка на пересечении улиц Ковалихинская и Белинского и река Кова (из русла реки было вывезено 30 КамАЗов строительного мусора) с выпавшим объемом осадков пока справились. Смотрим дальше, дождей в ближайшие дни обещают много, - рассказывал своим подписчикам Владимир Панов.

Однако уже 7 июля улицу снова затопило. После этого, видимо, была проведена работа над ошибками. После чего ливневая канализация действительно стала справляться с дождевым потоком.

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