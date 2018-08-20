2018-08-20T14:37:40+03:00
Общество

«Виталий — адекватный человек, не надо раздувать»: нападающий ФК «НН» Артем Делькин прокомментировал ситуацию на матче с «Сочи»

По словам Делькина, он не замечал прежде подобных случаев
Глеб ТУМАНОВ
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Фото: ФК "НН". Одноклубник Федорива прежде не замечал, чтобы Виталий так себя велФото: ФК "НН". Одноклубник Федорива прежде не замечал, чтобы Виталий так себя вел
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Одноклубник Виталия Федорива — Артем Делькин рассказал корреспонденту «Матч ТВ», почему украинский защитник не повернулся в сторону российского флага перед игрой седьмого тура ФНЛ в Сочи.

– Со стороны Виталия никогда не было разговоров про политику, ни разу от него не слышал, что он не уважает Россию. И прежде я не замечал, чтобы он так себя вел – в частности, на матче-открытия сезона в Нижнем Новгороде. Федорив просто задумался, упустил этот момент. Он же сам объяснил, что произносил молитву. А никто из ребят ему не подсказал, что надо повернуться к флагу. Не стоит раздувать эту тему. Повторю, Виталий – адекватный человек, — прокомментировал поступок одноклубника Делькин.

Украинский футболист отвернулся от флага России во время гимна.Защитник футбольного клуба 'Нижний Новгород' украинец Виталий Федорив демонстративно отвернулся от флага России во время церемонии исполнения государственного гимна перед матчем против ФК 'Сочи' на стадионе 'Фишт'

Так Федорив себя ведет уже не в первый раз. Перед матчем с «Мордовией» в Саранске футболист тоже решил не поворачиваться к флагу, однако тогда этого никто не заметил.

Напомним, перед началом матча «Нижний Новгород» - «Сочи» на стадионе «Фишт» болельщиков возмутило поведение игрока ФК «НН» Виталия Федорива. Во время исполнения гимна украинский защитник остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к флагу России.

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