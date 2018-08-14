Спортивный центр «Борский» станет базой для ФК «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-14T10:01:05+03:00

Во время ЧМ-2018 спортбаза была пристанищем для сборной Уругвая

Изменить размер текста: A A

Разговоров о том, как именно будет использоваться наследие ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде и области, велось немало. В основном всех интересовал главный спортивный объект - новая арена на Стрелке.

Однако и о спорткомплексе «Борский» никто не забывал. И вот интрига раскрыта: он (комплекс) станет базой для ФК «Нижний Новгород». О чем сообщается на портале Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу нижегородского клуба.

На время мирового первенства по футболу борская спортбаза стала пристанищем для национальной сборной Уругвая. Они не только тренировались там, но и жили, отчего нижегородцы прозвали их «борчанами», а их команду – «сборной Боругвая».

Поле спортивного комплекса оборудовано системами искусственного подогрева и полива, в жилом комплексе на 75 номеров есть медицинский, восстановительный, тренажерный центры и ресторан на 75 мест. Похоже, подопечным Дмитрия Черышева невероятно подфартило!

Надо полагагать, намоленное уругвайцами место поможет игрокам ФК «НН» справляться с поставленной задачей.

- Я видел, с какой интенсивностью тренировалась уругвайская сборная на борской спортивной базе. И теперь такую интенсивность буду требовать от нашего футбольного клуба «Нижний Новгород», - заявил замглавы региона Дмитрий Сватковский в последние дни проведения мундиаля.

Кстати, в августе гостями базы на Бору стали хоккеисты московского «Динамо», которые проводили тренировочный сбор в Нижнем Новгороде накануне Кубка губернатора Нижегородской области. А в сентябре «Борский» пример одну из сборных, которые 11 числа проведут на стадионе «Нижний Новгород» матч квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы 2019 года. Здесь сыграют команды России и Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Черышев провел первую тренировку ФК «Нижний Новгород» (подробности)

ФК «Нижний Новгород» будет тренироваться по уругвайской системе (подробности)

Нижегородцы хотят идти на четвертьфинал ЧМ-2018 в футболках Боругвая (подробности)