2018-08-02T14:41:45+03:00
Звезды

«Она была моим кумиром»: Натали рассказала о потере близкого человека

В семье знаменитости случилось горе
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://www.instagram.com/natali_star74/Фото: https://www.instagram.com/natali_star74/Фото: СОЦСЕТИ
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Известная певица и многодетная мать Натали разоткровенничалась со своими подписчиками в микроблоге Instagram. Она сообщила, что 28 июля 2018 года ушла из жизни ее родная тетя Татьяна. Недавно ей исполнилось 63 года.

- В детстве она была моим кумиром… - призналась знаменитость. – И, кажется, у меня ее ноги, губы.

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Дорогие друзья! 28.07 умерла моя родная тётя Танечка,24.07 ей исполнилось 63 года. В детстве она была моим кумиром...,и кажется ,у меня её ноги и губы ...Она вышла замуж за чудесного Александра и у них появилась красивейшая дочь Яночка. Жила она в Черновцах в Украине. (На фото Таня с маленькой мной ,на общем фото -справа от меня Таня ,справа от неё моя мама). Тётушка Танечка моя,пусть земля будет пухом! А царствие небесное встретит тебя с любовью #благодарю
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По словам певицы, тетя жила в Черновцах в Украине. Там она вышла замуж за Александра, и вскоре у них появилась красивая дочка Яна. Натали выложила несколько старых фотоснимков: на первом – маленькая Наташа с тетей, на втором - будущая артистка со своей мамой и ее сестрой.

- Тетушка Танечка моя, пусть земля будет пухом! А царствие небесное встретит тебя с любовью, - написала певица.

Это не первая трагическая потеря Натальи Рудиной. В марте 2018 года на шоу «Секрет на миллион» уроженка Дзержинска призналась, что у нее было два выкидыша: одного она потеряла в 17 лет, второго - спустя год.

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Посетила прекрасную Леру Кудрявцеву И ,если вы ещё что-то обо мне не знаете,смотрите ...31 марта, в день моего рождения СекретНаМиллион в субботу в 17.00 на #НТВ
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- Я пыталась не рассказывать все эти годы. Я не сумела спасти ребенка… Срок был два с половиной месяца, неживой плод, - поведала Натали.

Стать матерью ей удалось только в 27 лет. Тогда на свет появился сын Арсений. Чуть позже она родила сына Анатолия, а в 2017 году снова стала мамой, родив сына Евгения.

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С благовещением вас,дорогие мои!!! Пусть в доме будет светло и тепло от вашей любви друг к другу! Сегодня годик Евгению! Это фото с крестин чуть меньше года назад. Спасибо за фото @memetovarsen и журналу Антенна-Телесемь #антеннателесемь #хорошегонастроения #каксладкобытьмамой #каксложнобытьмамой #каждыйоченьнужен
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