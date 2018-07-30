Прокуратура взяла расследование убийства нижегородского журналиста Дениса Суворова на особый контроль

30 Июль 16:42 2018-07-30T16:42:36+03:00

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Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, тело нижегородского журналиста с признаками насильственной смерти обнаружили 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства трагедии выясняются.

Как пишут в соцсетях, молодому человеку нанесли множество ударов камнем. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Вокруг было очень много крови, а местные жители заявляют, что слышали крики.

Денис пропал в ночь с 21 на 22 июля. Он возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Волонтеры, родные и близкие искали журналиста по всему городу.