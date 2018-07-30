Прокуратура взяла расследование убийства нижегородского журналиста Дениса Суворова на особый контроль
Прокуратура Нижегородской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства журналиста Дениса Суворова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, тело нижегородского журналиста с признаками насильственной смерти обнаружили 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства трагедии выясняются.
Как пишут в соцсетях, молодому человеку нанесли множество ударов камнем. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. Вокруг было очень много крови, а местные жители заявляют, что слышали крики.
Денис пропал в ночь с 21 на 22 июля. Он возвращался с дня рождения с улицы Рождественской домой на улицу Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Волонтеры, родные и близкие искали журналиста по всему городу.