2018-08-06T17:21:10+03:00
Звезды

«Цезарь и Клеопатра»: Екатерина Вилкова завалила подписчиков совместными фото с мужем

Семейная пара вместе с детьми отдыхает на море [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Звездная пара поженилась в 2011 годуЗвездная пара поженилась в 2011 годуФото: СОЦСЕТИ
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Актриса Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Последний богатырь») щедро делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями со съемок в кино и сериалах, снимками 6-летней Павлы и 4-летнего Петра и различными селфи. А вот фото с мужем - актером Ильей Любимовым («Не родись красивой», «Корабль») - редкое удовольствие для ее фанатов.

Однако четыре дня назад звездная семья в полном составе отправилась на море, с тех пор актриса постоянно выкладывает на всеобщее обозрение задорные снимки, на которых она вместе с супругом.

- У мужика в желтых трусах сегодня именины! – написала Екатерина в своем микроблоге.

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У мужика в желтых трусах сегодня именины!!! #самыйкрутоймужик
40637 отметок «Нравится»297 комментариевInstagram

Подписчики, следящие за перемещениями любимой артистки, предположили, что пара вместе со своими детьми отправились в Черногорию. «Как обычно».

- Как же вы красиво смотритесь вместе! Самая любимая пара, - призналась kavilochkaqueen.

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Когда все дома #самыйкрутоймужик
21334 отметок «Нравится»71 комментариевInstagram

Позже появился снимок с подписью «Пока дети спят…», на котором известная нижегородка вместе с мужем, держась за руки, дурачится на камеру.

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Пока дети спят.... #самыйкрутоймужик #лето2018
38351 отметок «Нравится»142 комментариевInstagram

- Почаще делай фото с Ильей, - попросила vika_goshko.

На следующий день в ленте появилось еще одно совместное фото звездной пары. И снова поклонники в восторге.

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#самыйкрутоймужик
23534 отметок «Нравится»75 комментариевInstagram

- Вы такие бомбические, - написала baleru.

6 августа Вилкова разместила новый снимок: муж нежно держит жену за талию, а та будто пытается сбежать, правда, попытка эта крайне робкая.

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#фотобай #павлушалягуша
13319 отметок «Нравится»42 комментариевInstagram

- Цезарь и Клеопатра, - заявила myvilkova.

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