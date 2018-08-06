«Цезарь и Клеопатра»: Екатерина Вилкова завалила подписчиков совместными фото с мужем
Актриса Екатерина Вилкова («Отель Элеон», «Последний богатырь») щедро делится с подписчиками в Инстаграме фотографиями со съемок в кино и сериалах, снимками 6-летней Павлы и 4-летнего Петра и различными селфи. А вот фото с мужем - актером Ильей Любимовым («Не родись красивой», «Корабль») - редкое удовольствие для ее фанатов.
Однако четыре дня назад звездная семья в полном составе отправилась на море, с тех пор актриса постоянно выкладывает на всеобщее обозрение задорные снимки, на которых она вместе с супругом.
- У мужика в желтых трусах сегодня именины! – написала Екатерина в своем микроблоге.
Подписчики, следящие за перемещениями любимой артистки, предположили, что пара вместе со своими детьми отправились в Черногорию. «Как обычно».
- Как же вы красиво смотритесь вместе! Самая любимая пара, - призналась kavilochkaqueen.
Позже появился снимок с подписью «Пока дети спят…», на котором известная нижегородка вместе с мужем, держась за руки, дурачится на камеру.
- Почаще делай фото с Ильей, - попросила vika_goshko.
На следующий день в ленте появилось еще одно совместное фото звездной пары. И снова поклонники в восторге.
- Вы такие бомбические, - написала baleru.
6 августа Вилкова разместила новый снимок: муж нежно держит жену за талию, а та будто пытается сбежать, правда, попытка эта крайне робкая.
- Цезарь и Клеопатра, - заявила myvilkova.
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