2018-08-03T13:13:28+03:00
Общество

«Красно-зеленых» оштрафовали на 50 000 рублей за хамоватых фанатов на матче Локомотив – ЦСКА

Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц
Глеб ТУМАНОВ
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Фото: Евгений Шуклин. Футбольный клуб оштрафовали на 50 000 рублей. Виной тому — грубые фанатыФото: Евгений Шуклин. Футбольный клуб оштрафовали на 50 000 рублей. Виной тому — грубые фанаты
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Игроков «Локомотива» наказали за выкрики болельщиков в адрес бразильского игрока ЦСКА Витиньо. РФС начал расследование вопиющего инцидента, при этом, как отметил Григорьянц, болельщики не скандировали оскорбления массово, кричали лишь некоторые люди в разных точках на трибунах.

Напомним, матч за Суперкубок закончился победой ЦСКА в дополнительное время со счетом 1:0. Этот трофей стал первым для Виктора Гончаренко у руля армейцев, "Локомотив" же во второй раз подряд проиграл Суперкубок в овертайме - в прошлом сезоне подопечные Юрия Семина уступили "Спартаку".

Матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 состоялся на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля. За трофей боролись московский Локомотив и ЦСКА. Посмотреть за сражением пришли 43319 зрителей, при этом вместимость арены – 45000.

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