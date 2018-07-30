30 Июль 12:42 2018-07-30T13:57:01+03:00

В Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов

Они ушли из санаторного детского дома 27 июля

Изменить размер текста: A A

В Павлове (Нижегородская область) без вести пропали 16-летние подростки. Помощи в поисках просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о мальчиках по телефону 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

Напомним, в Вадском районе Нижегородской области ищут 24-летнюю Елену Котову и ее годовалую дочь. 27 июля они ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.

Приметы Елены Котовой: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны и розовые кеды.

Приметы Жасмин Котовой: плотное телосложение, рост 70 см, волосы темные короткие, глаза темные. Была одета в красную кофту с капюшоном, красные штаны.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", женщина с ребёнком могут находиться в Нижнем Новгороде.

- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - говорят волонтеры.