В Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов
В Павлове (Нижегородская область) без вести пропали 16-летние подростки. Помощи в поисках просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.
Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о мальчиках по телефону 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.
Напомним, в Вадском районе Нижегородской области ищут 24-летнюю Елену Котову и ее годовалую дочь. 27 июля они ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.
Приметы Елены Котовой: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны и розовые кеды.
Приметы Жасмин Котовой: плотное телосложение, рост 70 см, волосы темные короткие, глаза темные. Была одета в красную кофту с капюшоном, красные штаны.
Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", женщина с ребёнком могут находиться в Нижнем Новгороде.
- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - говорят волонтеры.