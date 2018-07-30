2018-07-30T13:57:01+03:00
Происшествия

В Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов

Они ушли из санаторного детского дома 27 июля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
В Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим БеловВ Павлове без вести пропали 16-летние Коля Иконников и Вадим Белов
Изменить размер текста:

В Павлове (Нижегородская область) без вести пропали 16-летние подростки. Помощи в поисках просит поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Приметы Коли Иконникова: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

Приметы Вадима Белова: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Мальчики ушли из Павловского санаторного детского дома 27 июля 2018 года и не вернулись. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о мальчиках по телефону 8-831-291-51-51 или в полицию: 102.

Напомним, в Вадском районе Нижегородской области ищут 24-летнюю Елену Котову и ее годовалую дочь. 27 июля они ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.

Приметы Елены Котовой: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны и розовые кеды.

Приметы Жасмин Котовой: плотное телосложение, рост 70 см, волосы темные короткие, глаза темные. Была одета в красную кофту с капюшоном, красные штаны.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", женщина с ребёнком могут находиться в Нижнем Новгороде.

- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - говорят волонтеры.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста