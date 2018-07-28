2018-07-28T16:45:47+03:00
Общество

24-летнюю маму с годовалой дочкой разыскивают в Вадском районе

Девушка вместе с дочкой вышла из дома день назад и не вернулась
Светлана СТРОКАН
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Волонтеры просят помощи в поисках матери и дочери, пропавших в Вадском районе Нижегородской области. Об этом поисково-спасательная группа "Рысь" сообщила 28 июля 2018 года.

27 июля Елена Котова 1994 года рождения и ее дочь Жасмин Котова 2017 года рождения ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.

Приметы пропавшей Елены Котовой: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны и розовые кеды.

Приметы Жасмин Котовой: плотное телосложение, рост 70 см, волосы темные короткие, глаза темные. Была одета в красную кофту с капюшоном, красные штаны.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", женщина с ребёнком могут находиться в Нижнем Новгороде.

- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - говорят волонтеры.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).

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