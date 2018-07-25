2018-07-26T12:41:42+03:00
Спорт

Нижегородский гид, спасший аргентинских болельщиков, встретился со звездой ЧМ-2018

После совершенного им доброго поступка у него исполнилась мечта всей жизни
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Нижегородский гид, спасший аргентинских болельщиков, встретился со звездой ЧМ-2018.Нижегородский гид, спасший аргентинских болельщиков, встретился со звездой ЧМ-2018.Фото: Предоставлено героем публикации
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Много удивительных вещей происходило в Нижнем Новгороде во время чемпионата мира 2018. Вспомните хотя бы того мальчика, который на матче прорвался к Марадоне. Но это не единственный нижегородец, которому посчастливилось встретиться с кумиром. Подобная мечта осуществилась и у нижегородского гида Мисаэля Диаз-Де-Леона, спасшего целую группу аргентинских болельщиков.

Напомним, во время чемпионата мира аргентинцы, заплатившие за проживание в Нижнем Новгороде и посещение футбольного матча 4 миллиона рублей, остались без крыши над головой. И только стараниями Мисаэля, они смогли и заселиться в отель, и побывать на матче Аргентина-Хорватия. За свой добрый поступок нижегородец был тут же вознагражден судьбой – ему удалось встретиться со своим кумиром, футболистом сборной Коста-Рики Даниэлем Колиндресом.

В память о встрече с кумиром Мисаэлю остался плакат и паспорт болельщика. Фото: Предоставлено героем публикации

В память о встрече с кумиром Мисаэлю остался плакат и паспорт болельщика.Фото: Предоставлено героем публикации

- В своей стране он даже капитан команды «Санприсс», - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» Мисаэль Диаз-Де-Леон. - Я знаю о нем, потому что это первый профессиональный футболист, являющийся прихожанином той же церкви, что и я. Да и просто Даниэль очень хороший человек.

Счастливый день в жизни Мисаэля начался с того, что он проводил экскурсию для группы туристов из Коста-Рики. В разговоре с ними гид признался, что будет болеть за коста-риканскую команду из-за Даниэля Колиндреса. А чуть позже написал этому футболисту в WatsApp и предложил встретиться в Нижнем Новгороде. Благо номер телефона футболиста ему подсказал пастор его церкви.

- Когда у Колиндреса попросили номер, он не был против, потому что мы - очень близкие люди, даже если не знаем друг друга. Да, он футболист из сборной, а я обычный студент из Мексики, который приехал в Россию два года назад и работает здесь гидом, но мы братья по вере, - рассказал Мисаэль.

После матча Колиндрес написал Мисаэлю сообщение в WatsApp: «Есть возможность увидеться в отеле, я отдам тебе майку нашей сборной». Приехав на место встречи, нижегородец оказался среди футболистов из сборной Коста-Рики, их друзей и родственников. Он не мог поверить, что это действительно с ним происходит.

- Мне сказали: «Мисаэль, Колиндрес ждет Вас». Я зашел к нему и не поверил своим глазам, что он так запросто меня принимает, - радуется Мисаэль. - Я его обнял, поздравил и мы сделали общую фотографию. Потом мы попрощались, и он поехал в Петербург. Я подарил ему на память 100 рублей новой купюрой.

Мария Материкова

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