Масочный режим в Нижнем Новгороде: теперь даже в лифте и такси

В Нижнем Новгороде усиливается масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Масочный режим в Нижнем Новгороде действует с марта 2020 года, однако многие нижегородцы уже расслабились и стали пренебрегать этим «аксессуаром» в общественных местах. Теперь же решение о необходимости носить маску принято на федеральном уровне: постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой в России с 28 октября вводится всеобщий масочный режим. Что это значит для нижегородцев?

Как и раньше, нижегородцам необходимо носить маску в общественных местах: в транспорте, магазинах, аптеках, банках, кинотеатрах, зоопарках, храмах, на рынках, ярмарках и кладбищах. Однако если раньше маска не требовалась в лифте, на парковках и в такси, то теперь нахождение в этих местах без средств индивидуальной защиты официально запрещено на территории всей страны.

Напомним, что в соответствии с Указом губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года, нижегородцам также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, включая транспорт (кроме такси), а также пользоваться перчатками.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Нижегородской области остается напряженной. Только за последние сутки в регионе было выявлено 369 новых случаев заражения COVID-19.

В связи с этим необходимо соблюдать масочный режим в Нижнем Новгороде. Как сообщалось ранее, контроль за его соблюдением был ужесточен: в транспорте и магазинах постоянно ведутся проверки. Также в регионе был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Если у вас появились признаки острых респираторных заболеваний, необходимо незамедлительно вызвать врача (без посещения поликлиники) и соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.