Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 октября 2020 года: в 18 районах Нижегородской области новых случаев заражения не выявлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области за последние сутки установлено 354 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом, общее число заболевших по региону уже перешагнуло отметку в 38 тысяч. А именно, на 23 октября их 38 114 человек. Но при этом радует, что положительная статистика набрала обороты. За минувшие сутки 472 нижегородца, с установленным прежде диагнозом COVID-19, отправились здоровыми домой. Суммарно в Нижегородском регионе полностью излечился 31 941 человек. К сожалению, суточное число жертв вируса подскочило. Девять человек скончались в области за последние 24 часа. То есть в целом, за время эпидемии, коронавирус унёс жизни 682 жителей Нижегородской области. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 18 районах Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы сообщали, что нижегородцы интересовались у губернатора Глеба Никитина, стоит ли ждать закрытия границ области из-за новой волны коронавируса. На что глава региона ответил, что такие меры пока даже не рассматриваются.