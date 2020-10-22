Глеб Никитин рассказал, стоит ли ждать закрытия Нижегородской области из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. В последние дни в регионе ежедневно фиксируется больше 300 новых случаев заражения. Режим самоизоляции уже введен для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Всех офисных работников рекомендовано перевести на удаленный режим работы. Однако нижегородцы опасаются новых коронавирусных ограничений – и, в первую очередь, закрытия области. Об этом они прямо спросили на странице губернатора Нижегородской области в Инстаграм.

- Пока такая мера даже не обсуждается, - кратко пояснил Глеб Никитин.

Напомним, накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда ожидать пик коронавируса в регионе. По прогнозам экспертов, этой точки регион достигнет во второй декаде ноября. Между тем, уже сейчас медицина работает на грани своих возможностей. Однако запас коечного фонда составляет около 15%.