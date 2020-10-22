Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 22 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 354 новых заболевших коронавирусом. При этом в 18 районах Нижегородской области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.
- Из всех 38 114 зараженных в Нижегородской области 18 684 человека проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 19 430 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Дзержинске (3445), в Павловском районе (1 701) и на Бору (1 332). Одновременно с этим растет и положительная статистика – число выздоровевших в регионе достигло 31 951 человек.
Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы поинтересовались у губернатора, грозит ли региону закрытие границ из-за распространения коронавируса. По словам губернатора, пока такой вопрос даже не рассматривается.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 536
3. Арзамасский – 276
4. Балахнинский – 540
5. Богородский – 949
6. Большеболдинский – 101
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 332
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 138
12. Вачский – 310
13. Ветлужский – 120
14. Вознесенский – 181
15. Володарский – 603
16. Воротынский – 42
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 224
19. Гагинский – 114
20. Городецкий – 748
21. Д.Константиновский – 79
22. Дзержинск – 3 445
23. Дивеевский – 440
24. Княгининский - 99
25. Ковернинский – 148
26. Краснобаковский – 68
27. Краснооктябрьский – 236
28. Кстовский – 813
29. Кулебакский – 763
30. Лукояновский – 206
31. Лысковский – 407
32. Навашинский – 314
33. Павловский – 1 701
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 38
36. Пильнинский – 210
37. Починковский – 246
38. Семеновский – 632
39. Сергачский – 344
40. Сеченовский – 122
41. Сокольский – 45
42. Сосновский – 485
43. Спасский – 52
44. Тонкинский – 106
45. Тоншаевский – 190
46. Уренский – 355
47. Чкаловский – 146
48. Шарангский – 126
49. Шатковский – 404
50. Шахунский – 453