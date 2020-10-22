Коронавирус в Нижегородской области, ситуация на 22 октября по районам: сколько заболевших и выздоровевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 354 новых заболевших коронавирусом. При этом в 18 районах Нижегородской области новых случаев заражения не было выявлено вовсе.

- Из всех 38 114 зараженных в Нижегородской области 18 684 человека проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 19 430 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. – Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Дзержинске (3445), в Павловском районе (1 701) и на Бору (1 332). Одновременно с этим растет и положительная статистика – число выздоровевших в регионе достигло 31 951 человек.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы поинтересовались у губернатора, грозит ли региону закрытие границ из-за распространения коронавируса. По словам губернатора, пока такой вопрос даже не рассматривается.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 536

3. Арзамасский – 276

4. Балахнинский – 540

5. Богородский – 949

6. Большеболдинский – 101

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 332

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 138

12. Вачский – 310

13. Ветлужский – 120

14. Вознесенский – 181

15. Володарский – 603

16. Воротынский – 42

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 224

19. Гагинский – 114

20. Городецкий – 748

21. Д.Константиновский – 79

22. Дзержинск – 3 445

23. Дивеевский – 440

24. Княгининский - 99

25. Ковернинский – 148

26. Краснобаковский – 68

27. Краснооктябрьский – 236

28. Кстовский – 813

29. Кулебакский – 763

30. Лукояновский – 206

31. Лысковский – 407

32. Навашинский – 314

33. Павловский – 1 701

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 38

36. Пильнинский – 210

37. Починковский – 246

38. Семеновский – 632

39. Сергачский – 344

40. Сеченовский – 122

41. Сокольский – 45

42. Сосновский – 485

43. Спасский – 52

44. Тонкинский – 106

45. Тоншаевский – 190

46. Уренский – 355

47. Чкаловский – 146

48. Шарангский – 126

49. Шатковский – 404

50. Шахунский – 453