Суд по делу об убийстве Маши Ложкаревой пройдет в закрытом режиме. Фото: СОЦСЕТИ

Дело об убийстве 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в Кстовском районе два года назад, передано в суд. Дата первого заседания пока не назначена. Однако уже известно, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- Из обвинительного заключения следует, что ранее неоднократно судимый житель Нижегородской области в августе 2018 года увидел проезжавшую на велосипеде 13-летнюю девочку, - говорится в сообщении. – Поскольку в силу своего малолетнего возраста девочка не могла оказать сопротивление, он затащил ее в безлюдное место. Там и было совершено убийство.

Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, девочка исчезла летом 2018 года. Она уехала кататься на велосипеде дачном поселке «Борок» Кстовского района и пропала. На поиски ребенка была поднята почти вся область – полиция, волонтеры, спасатели. Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота. Но отыскать девочку так и не удалось. Вскоре после этого было возбуждено уголовное делу по статье «Убийство». На причастность к совершению этого преступления проверялись многие. Но имя предполагаемого убийцы было названо только вчера.

- Сейчас в отношении 44-летнего Дмитрия Синицына возбуждено сразу два уголовных дела – «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По обеим этим статьям ему грозит пожизненное заключение. Уже известно, что он освободился из тюрьмы только за полтора месяца до убийства Маши Ложкаревой. Ранее он также был судим за изнасилование ребенка.