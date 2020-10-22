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Суд по делу об убийстве Маши Ложкаревой пройдет в закрытом режиме

Дата первого заседания по этому громкому преступлению пока не назначена
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Суд по делу об убийстве Маши Ложкаревой пройдет в закрытом режиме.

Суд по делу об убийстве Маши Ложкаревой пройдет в закрытом режиме.

Фото: СОЦСЕТИ

Дело об убийстве 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в Кстовском районе два года назад, передано в суд. Дата первого заседания пока не назначена. Однако уже известно, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- Из обвинительного заключения следует, что ранее неоднократно судимый житель Нижегородской области в августе 2018 года увидел проезжавшую на велосипеде 13-летнюю девочку, - говорится в сообщении. – Поскольку в силу своего малолетнего возраста девочка не могла оказать сопротивление, он затащил ее в безлюдное место. Там и было совершено убийство.

Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота.

Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, девочка исчезла летом 2018 года. Она уехала кататься на велосипеде дачном поселке «Борок» Кстовского района и пропала. На поиски ребенка была поднята почти вся область – полиция, волонтеры, спасатели. Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота. Но отыскать девочку так и не удалось. Вскоре после этого было возбуждено уголовное делу по статье «Убийство». На причастность к совершению этого преступления проверялись многие. Но имя предполагаемого убийцы было названо только вчера.

- Сейчас в отношении 44-летнего Дмитрия Синицына возбуждено сразу два уголовных дела – «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По обеим этим статьям ему грозит пожизненное заключение. Уже известно, что он освободился из тюрьмы только за полтора месяца до убийства Маши Ложкаревой. Ранее он также был судим за изнасилование ребенка.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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