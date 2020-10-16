Горели шесть часов: Мебельные склады в Нижнем Новгороде тушили 120 человек и спецпоезд

Мебельные склады в Нижнем Новгороде тушили 120 человек и спецпоезд. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде, наконец, потушили склады на улице Федосеенко. Напомним, серьезный пожар этим утром вспыхнул в Сормовском районе. Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

- К тушению горящего склада был привлечен пожарный поезд. Из-за этого было затруднено движение транспорта в районе дома № 55а по улице Федосеенко, - сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. – В связи с этим нижегородцев просят объезжать этот участок по прилегающим улицам.

В тушении участвовали больше 120 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В общей сложности, в тушении пожара участвовали 129 человек и 41 единица техники. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Сообщение о пожаре поступило в 8:20 16 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Как оказалось, загорелось здание по адресу улица Федосеенко , дом 55а. Там горит складское помещение. Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара № 2. Затем был объявлен ранг пожара № 3.

Полностью потушить пожар удалось только к двум часам дня. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Полностью потушить пожар удалось только к двум часам дня. Причина пожара сейчас выясняется.

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