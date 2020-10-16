В Сосновском завершилось благоустройство первой очереди парка около озера Цимлянское

Общественное пространство преобразилось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В посёлке Сосновское завершились работы по благоустройству первой очереди парка рядом с озером Цимлянское. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на преображаемой территории уложили новые пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, заменили освещение. В парке также появилась детская площадка, выполненная в пиратском стиле, и спортивные площадки с тренажерами, а также место для тренировки лыжников.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за преображение этого общественного пространства проголосовало большинство местных жителей. Кроме того, они приняли активное участие в предложении своих идей для благоустройства.

- В итоге были учтены пожелания как старшего поколения, которым необходимы зоны тихого отдыха, так и молодежи, - отметил глава региона.

В настоящее время благоустройство общественных пространств в регионе вышло на финишную прямую. Так, до конца октября должны быть завершены работы на 129 объектах.

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