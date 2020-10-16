«Клубы дыма видны с соседних улиц»: В Нижнем Новгороде вспыхнули склады

«Несется куча пожарных машин»: В Нижнем Новгороде вспыхнули склады Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утро 16 октября началось для жителей Сормовского района с оглушительного воя сирен и клубов дыма за окном. Как оказалось, на улице Федосеенко вспыхнули склады.

- Три пожарных расчета понеслись в ту сторону, - рассказали очевидцы происшествия. – Со стороны Федосеенко поднимается огромный столб дыма.

Как рассказали спасатели, пожару уже присвоен повышенный ранг. Сейчас на месте работают специалисты.

Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 8:20 16 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Как оказалось, загорелось здание по адресу улица Федосеенко , до 55а. Там горит складское помещение. Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному рангу пожара № 2. Сейчас объявлен ранг пожара № 3. Предположительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. К тушению пожара планируется привлечь пожарный поезд со станции «Горький –Сортировочный». Он должен приехать около десяти часов утра.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас выясняются подробности происшествия. До сих пор непонятно, кому принадлежат эти склады, и есть ли погибшие и пострадавшие при пожаре.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» следит за развитием событий.

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