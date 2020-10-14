Первый снег в Нижнем Новгороде 2020: когда выпадет и сколько пролежит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе погода окончательно испортится – ожидается похолодание и первый снег в Нижнем Новгороде 2020. Правда, долго он не пролежит.

- Начиная с пятницы, 16 октября, в Нижнем Новгороде ожидается похолодание – столбики термометров опустятся до + 11 градусов, - рассказали синоптики. – При этом целый день будет лить дождь. В ночные часы будет еще прохладнее – похолодает до +5 градусов.

Ближе к выходным станет еще холоднее – даже днем будет не более +7…+9 градусов. А по ночам температура воздуха и вовсе приблизится к нулевым отметкам. Столбики термометров опустятся до +2…+3 градусов.

- А в воскресенье в Нижнем Новгороде ожидается первый снег, - предупреждают синоптики. – Весь день будет идти снег с дождем. Правда, он будет сразу же таять.

Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. После полутора месяцев бабьего лета в регион, наконец, придет настоящая осень.

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