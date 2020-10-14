Резкое похолодание в Нижнем Новгороде: температура опустится до +7

Текущая неделя заготовила для нижегородцев дожди и холода, от которых все успели отвыкнуть. Начало недели было вполне щадящим, но по сообщению синоптиков, к воскресенью температура опустится до +7 и возможен первый снег.

Сегодня ожидается переменная облачность и температура около +18. Дальше она станет только опускаться и в четверг, 14 октября, за окном будет +15, обещается небольшой дождь, а также переменная облачность. К пятнице дожди должны усилиться и температура не поднимется выше +11. А к субботе и воскресенью столбики термометров опустятся к отметке +7 и именно тогда Нижний Новгород, возможно, накроет первым снегом. Продолжительную солнечную погоду к тому моменту мы вряд ли увидим. Скорость ветра к окончанию недели также только возрастёт, причём в два раза. Сегодня она составляет 6 метров в секунду, а уже завтра усилится до 12 метров в секунду.