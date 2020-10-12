Видео из квартиры нижегородского стрелка опубликовали следователи Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи опубликовали видео из квартиры нижегородского стрелка, убившего троих нижегородцев и ранившего еще троих. В Нижегородской области продолжаются поиски 18-летнего Данилы М., устроившего массовый расстрел в Борском районе. На место происшествия уже переброшены сотрудники ОМОНа, в том числе будет задействован авиационный отряд.

- Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населённый пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска.

К поискам 18-летнего стрелка привлечен авиационный отряд Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, страшная трагедия произошла сегодня около четырех часов дня. Молодой человек приехал в гости к своей бабушке, однако между ними возникла ссора. Он схватился за ружье и тяжело ранил ее. После этого он выбежал на улицу и принялся палить по автобусной остановке. В результате три человека были убиты. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Сам молодой человек после обстрела убежал в сторону леса. Не исключено, что в дальнейшем он может передвигаться на машине. На его отца зарегистрировано сразу два автомобиля – белая Киа Сид и серебристая Киа Спектра.

Тем временем нижегородские следователи опубликовали видео из квартиры 18-летнего стрелка, где он ранил свою бабушку. На кадрах видны следы крови на полу и документы, в том числе охотничий билет. В самой квартире уже проведен обыск.

Между тем, врачи продолжают бороться за жизни троих пострадавших. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом.

- В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко, - рассказали в региональном минздраве. - При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию.

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