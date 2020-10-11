Два жилых дома и автосервис сгорели в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Беда пришла не одна. Ночью в Нижнем Новгороде снова случился пожар.

Сегодня, 11 октября, в начале третьего часа ночи в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме Канавинского района на улице Сивашская дом № 25. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные бригады тут же выехали к месту происшествия по рангу пожара № 1-БИС, что означает особо сложную ситуацию, требующую дополнительных сил при тушении. На месте оказалось, что огнём охвачены сразу два жилых дома, надворные постройки и соседний автосервис. По подсчётам, площадь пожара растянулась на 400 кв. метров. Уже на месте ранг был поднят до № 2, то есть положение оказалось ещё более чрезвычайным.

По итогу, с огнём боролись 67 человек и 20 единиц техники.

С огнём боролись 67 человек и 20 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трагического исхода в этот раз избежать, к счастью, удалось. Погибших и пострадавших при пожаре нет. В 02:09 огнеборцам удалось ликвидировать открытый огонь. Но два жилых дома и автосервис сгорели дотла.

Два жилых дома и автосервис сгорели дотла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напоминаем, что за последние два дня это уже третий крупный пожар в Нижнем Новгороде. Пожары на улице Одоевского и на улице Эльтонской без жертв не обошлись.

Будьте предельно осторожны в обращении с огнём!