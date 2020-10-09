Три человека сгорели в частном доме в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Три человека сегодня сгорели при пожаре в частном доме на улице Эльтонской в Нижнем Новгороде. Их тела были обнаружены уже после тушения возгорания.

- Сообщение о пожаре в частном доме на улице Эльтонской поступило в 12:33 9 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – К моменту прибытия первых пожарных расчетов здание уже вовсю горело. К половине второго открытое горение было ликвидировано на площади 150 квадратных метров. В тушении возгорания участвовали 28 человек и восемь единиц техники.

Сейчас причины пожара выясняются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

После тушения пожара на месте возгорания были обнаружены тела троих погибших. Сейчас обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним, ранее мы писали о страшной трагедии на Бору. Там строитель заявился в дом своих бывших заказчиков и убил хозяйку. Пока она умирала, он обыскивал дом. Чтобы скрыть следы преступления, он затем поджег особняк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!