Вагон грузового поезда сошел с рельсов под Нижним Новгородом. ФОТО: Приволжское СУт СКР

Серьезное происшествие на железной дороге произошло минувшей ночью в Нижегородской области – здесь сошел с рельсов вагон грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- В 0:17 минут 9 октября вблизи станции Сергач Нижегородской области произошел сход восьмого вагона с хвоста в грузовом поезде № 2036, - рассказали в управлении. – К счастью, погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет. Сейчас на месте работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и причины схода вагона.

К счастью, погибших и пострадавших нет. ФОТО: Приволжское СУт СКР

Напомним, за последние годы это не первое происшествие, связанное с железнодорожным транспортом. В сентябре 2019 года мы писали о том, что на Московском шоссе в Нижнем Новгороде с рельсов сошел товарный поезд. Тогда из-за происшествия образовалась огромная автомобильная пробка. К счастью, тогда погибших и пострадавших тоже не было. Перевозимый груз тоже не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!