2019-09-19T17:01:42+03:00
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Из-за ЧП образовалась автомобильная пробка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Товарный поезд сошел с рельсов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в 15.10 19 сентября, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

По имеющейся информации, с рельсов сошло два вагона из четырех. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

- Ни погибших, ни пострадавших нет. Перевозимый груз также не пострадал, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Пока специалисты пытались отбуксовать вагоны к проезжей части, образовалась автомобильная пробка. Однако в настоящее время движение на Московском шоссе возобновлено.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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