Товарный поезд сошел с рельсов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в 15.10 19 сентября, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, с рельсов сошло два вагона из четырех. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

- Ни погибших, ни пострадавших нет. Перевозимый груз также не пострадал, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Пока специалисты пытались отбуксовать вагоны к проезжей части, образовалась автомобильная пробка. Однако в настоящее время движение на Московском шоссе возобновлено.