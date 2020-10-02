"Жить в нефтепродуктах трудно": Около 600 литров нефти собрали с поверхности Волги

"Жить в нефтепродуктах трудно": Около 600 литров нефтепродуктов собрали с поверхности Волги Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Совсем недавно на поверхность воды всплыла забытая городом проблема. Более 600 литров нефтепродуктов собрали в водах реки Волги в районе Бурнаковской низины. Об этом сообщил "Комсомолке" заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Нефтяные пятна появляются на Волге регулярно. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

– С 10 сентября специалисты Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций вновь установили боновые ограждения на территории Бурнаковской низины для ликвидации загрязнения акватории Волги нефтепродуктами, которые просачиваются из грунтов и попадают в реку. Работы ведутся за счёт средств областного правительства, – прокомментировал ситуацию Алексей Краснов.

В этот самый момент специалисты дежурят на территории – наблюдение стоит круглосуточно. Ежедневно собираются около 15-20 литров нефтепродуктов, которые следом идут на переработку.

Работы по ликвидации загрязнения акватории реки Волги начались. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

– Нашей первостепенной задачей была установка нефтезаградительных бонов, чтобы локализовать этот разлив и не допустить распространения нефтяного пятна дальше по реке. Следующим этапом будет расстил сорбционного материала, который впитывает нефтепродукт. Уже после, когда он напитается, материал отжимается. Повторно использовать его можно ещё около 5 раз, – подробно рассказал о принятых мерах Дмитрий Котомкин – заместитель генерального директора ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций».

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов добавил, что пятна на Волге появляются не впервой и случается эта досада регулярно. С его слов, она доставляет неудобства жителям города и более того – ущерб рыбе в реке и экологическому состоянию Волги в целом.

– Жить в нефтепродуктах трудно: рыбе плохо, реке плохо, людям по берегу гулять плохо, потому что ощущается запах нефти. Работы по ликвидации загрязнения акватории реки Волги начались и это очень радует. А собранные нефтепродукты передаются в специализированную организацию на утилизацию. Это здорово, это уменьшит нагрузку на Волгу, – подчеркнул Асхат Каюмов. Вместе с тем, он выразил надежду, что в будущем специалисты будут вовремя пересматривать даты установки боновых ограждений. И тогда в следующий раз работы будет проще начать весной после паводка.

Напомним, что в 2018 году эта неприятность в той же Бурнаковской низине уже давала о себе знать и отравляла воду на протяжении целых двух месяцев.