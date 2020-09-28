Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По факту падения легкомоторного самолета в поселке Михальчиково Кстовского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте Следственного комитета России. Напомним, трагедия произошла накануне около двух часов дня 27 сентября.

- Самолёт летал, а когда попытался взмыть вверх стал падать, - рассказали очевидцы происшествия. - Затем рухнувший самолёт понесло по течению, было видно только хвост и обломки крыльев.

Вскоре выяснилось, что в результате падения погибли два человека – мужчина и женщина. По неподтвержденным пока данным, среди погибших был нижегородский бизнесмен. Теперь обстоятельства этого происшествия выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - сообщили в Приволжском СУ на транспорте Следственного комитета России.

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