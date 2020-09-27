Фотографии с места падения самолета в Нижегородской области опубликованы спасателями. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородские спасатели опубликовали фотографии с места падения легкомоторного самолета в Нижегородской области. Напомним, трагедия произошла сегодня около поселка Михальчиково Кстовского района.

В результате падения погибли два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Самолёт летал, а когда попытался взмыть вверх стал падать. Затем рухнувший самолёт понесло по течению, было видно только хвост и обломки крыльев, - рассказали очевидцы происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В настоящее время самолёт отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера. Вскоре выяснилось, что в результате падения погибли два человека – мужчина и женщина. Их личность пока не установлена. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Самолёт отбуксирован на берег Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К слову, ранее мы сообщали о крушения Ан-2 в Нижегородской области 13 июля 2020 года. Тогда специалисты назвали предварительной причиной случившегося столкновение с линией электропередач.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" продолжает следить за развитием событий.

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