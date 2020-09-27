Легкомоторный самолет упал в Волгу в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Легкомоторный самолет упал в авкваторию реки Волга сегодня около трёх часов дня. Падение произошло в районе посёлка Михальчиково, Кстовского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

По словам очевидцев происшествия, самолёт летал, а когда попытался взмыть вверх стал падать. Затем рухнувший самолёт понесло по течению, было видно только хвост и обломки крыльев.

В настоящее время самолёт отбуксирован на берег силами сотрудников ГИМС с помощью катера.

Инспекторы ГИМС осуществили эвакуация воздушного судна к берегу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Также стало известно, что в результате падения погибли два человека: мужчина и женщина. Их личности на данный момент устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что ранее мы сообщали о крушения Ан-2 в Нижегородской области 13 июля 2020 года. Тогда специалисты назвали предварительной причиной случившегося столкновение с линией электропередач.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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