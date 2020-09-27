Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства дорожной развязки в Сормово. Фото: Кирилл Мартынов

Выездное совещание на месте строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе провёл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Проект реализуется в рамках направления «Среда 800» инфраструктурной программы «Город 800». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время к юбилею Нижнего Новгорода реализуется 5 масштабных проектов, одним из которых является строительство развязки. Новый виадук позволит нижегородцам забыть о пробках, а также обеспечит транспортное сообщение с городами в северо-западном направлении от Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства дорожной развязки в Сормово. Фото: Кирилл Мартынов

- Суммарная интенсивность движения транспорта в пиковые периоды здесь составляет около 25 000 машин и автобусов. Время нахождения в пробке достигало нескольких часов. Строительство развязки в разы повысит пропускную способность, - подчеркнул глава региона.

К тому же, чтобы облегчить автомобилистам объезд закрытой для движения транспорта зоны, был создан дублёр улицы Циолковского. Так, проезд транспорта организован по улице Новосоветской с переездом через железнодорожные пути, а также выездом на улицу Станиславского.

В ходе совещания также заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову было поручено оперативно разработать решения по оптимизации движения на дополнительном пути объезда закрытой зоны.

Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строительства дорожной развязки в Сормово. Фото: Кирилл Мартынов

- В соцсетях водители жалуются на нехватку дополнительных секций светофора. Надо вместе с автоинспекцией и администрацией города решить вопрос, - добавил губернатор.

Сейчас на объекте строительства транспортной развязки работает 75 человек, а также 13-15 единиц техники (из них 3 - буровые установки). В частности, подрядная организация занимается устройством буронабивных свай, также рабочие приступили к переустройству инженерных сетей.

Подводя итог выездного совещания, Глеб Никитин также поручил Сергею Морозову вместе с подрядной организацией провести дополнительную работу по ускорению темпов строительства с возможностью пустить движение на развязке в конце 2021 года.

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