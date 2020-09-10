Временный объезд улицы Циолковского открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей Продуманый

Дублер улицы Циолковского открыли ночью 10 сентября 2020 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Этой новостью местные жители поделились в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород».

- Можно ездить. Хорошая дорога получилась и построили быстро, - написал автор поста, поделившись фотографиями объездной дороги.

Объезд закрытой для движения транспорта зоны на улице Циолковского организован по улице Новосоветской с переездом через железнодорожные пути, а также выездом на улицу Станиславского.

Напомним, что движение на участке от улицы Культуры до Торфяной будет перекрыто с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года. Это связано со строительством транспортной развязки.

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