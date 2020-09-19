Пять человек погибли в массовой аварии под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Страшная авария произошла вечером 19 сентября в пригороде Нижнего Новгорода. В районе поворота к деревне Подвалиха Кстовского района столкнулись сразу три легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло на 442 километре федеральной автодороги М-7 «Волга».

Пять человек погибли в массовой аварии под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Согласно полученной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Это, в свою очередь, повлекло ещё одно столкновение с третьим автомобилем.

В результате ДТП погибли 5 человек, среди которых был подросток 13-14 лет. Ещё трое человек было доставлено в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Пять человек погибли в массовой аварии под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Пять человек погибли в массовой аварии под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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