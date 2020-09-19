Видео с места массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 опубликовано в сети

Появилось видео с места массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Видео с места массового ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 года опубликовано в сети. На кадрах видно, что фрагменты разбитых автомобилей разлетелись по всей трассе. Видео было опубликовано ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, массовое ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 произошло на 442 километре трассы у поворота Подвалиха в Кстовском районе. Один из автомобилей на трассе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, а потом отлетел в сторону третьего автомобиля. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. На вид ему около 13-14 лет. Еще три человека пострадали, с различными травмами их доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все подробности произошедшего. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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