Массовое ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020: Среди погибших есть ребенок Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Среди пятерых погибших в массовом ДТП под Нижним Новгородом 19 сентября 2020 года был подросток 13-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, страшная авария произошла сегодня около пяти часов вечера на 442 километре трассы Нижний Новгород – Казань у поворота деревни Подвалиха в Кстовском районе. Там один из автомобилей выскочил на встречку, где столкнулся с другим автомобилем. От удара тот отлетел в сторону – и наскочил еще на один автомобиль.

- По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек, один из которых подросток 13-14 лет, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Еще три человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитие событий.

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