«Моськи довольные»: Ирина Пегова показала закулисье «Ледникового периода» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

То, что известная актриса Ирина Пегова стала участницей нового сезона «Ледникового периода», знают уже все ее поклонники. Многие из них открыто признают, что будут смотреть программу только ради нее. И посмотреть действительно будет на что – актриса в поте лица тренируется и готовится к выступлениям. И, по ее словам, вполне довольна результатом.

- А у кого такие моськи довольные? И по какому поводу? – комментирует актриса свои фотографии из закулисья проекта. - Да, мы откатали вторую программу!

Напомним, партнером актрисы на льду станет известный фигурист Алексей Тихонов. Ранее партнершами фигуриста по шоу «Ледниковый период» были актриса Алиса Гребенщикова, актриса Екатерина Стриженова, актриса Алена Бабенко и певица Анита Цой. И все они выступали блистательно.

Ранее мы писали, что тренировки на льду даются актрисе с большим трудом. Причем главным препятствием стало плотное съемочное расписание – ради киносъемок ей даже пришлось на 14 дней забросить тренировки.

- 14 дней перерыва в тренировке на льду, потому как съемки, - возмутилась тогда актриса. - Ну как можно с таким расписанием научиться?

В шутку актрисе даже пришлось обращаться за помощью к богам льда. Распластавшись на катке и покрывая его поцелуями, она молила их о помощи.

- Я прошу помощи у льда, - взывала тогда актриса. – Есть боги льда? Помогите мне!

Они ли ей помогли или просто актриса всерьез взялась за тулупы, однако результатами она осталась довольна. Сейчас Ирина Пегова уже отлично держится на коньках.

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