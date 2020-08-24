«Я прошу помощи у богов льда»: Ирина Пегова распласталась на катке и пожаловалась на подготовку к «Ледниковому периоду». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

То, что известная актриса Ирина Пегова станет участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», ее поклонники узнали еще несколько недель назад. И вот теперь актриса поделилась первыми кадрами с тренировок. Судя по всему, на катке актрисе приходится ох как нелегко.

- Я прошу помощи у льда, - взывает актриса, распластавшись на катке и покрывая поцелуями лед. – Есть боги льда? Помогите мне!

По словам актрисы, главным препятствием на пути покорения катка стало плотное расписание съемок. Ирине приходится делать огромные перерывы в тренировках, что естественно не лучшим образом сказывается на катании.

- 14 дней перерыва в тренировке на льду, потому как съемки, - возмутилась актриса. - Ну как можно с таким расписанием научиться? научиться?

Партнером актрисы на льду станет известный фигурист Алексей Тихонов. Ранее партнершами фигуриста по шоу «Ледниковый период» были актриса Алиса Гребенщикова, актриса Екатерина Стриженова, актриса Алена Бабенко и певица Анита Цой.

К слову, поклонники актрисы уже заранее пророчат ей победу на шоу. Дескать, талантливый человек талантлив во всем.

- Большинство знакомых, да и интересующихся этим шоу в интернете, будут болеть за Пегову, - отметила sivka___burka. - Ирина, партия в вас верит, не подведите.

- Ирина, у Вас все получится! С огромным удовольствием смотрела Танцы со звёздами с Вашим участием! Болела за Вас всей душой, - призналась osadch.elena. - И на льду у Вас все сложится замечательно! Буду за Вас держать кулачки!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru