«МАЛЬЧИК-КРАСАВЧИК!»: Прибавление в семье альпак в зоопарке Лимпопо Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Нижегородский частный зоопарк «Лимпопо» потрясло радостное событие! Как для работников, так и для постоянных посетителей зоопарка всех возрастов.

На прошлой неделе во всеми любимой семье альпак снова случилось пополнение! На свет появился мальчик – «мальчик-красавчик», как окрестили его сами служители зоопарка. Малыш уже потряс их своим задором, подвижностью, но самое главное – крутым нравом и фотогеничностью, которая обезоружит любого. А у Вас хватило сил отвести от него взгляд?

Очень эффектное фото очень дерзких ребят. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Но надо отдать должное, харизма малыша – дело семейное. Взгляните на фотографию новорожденного любимца публики с его гордой матерью. Очень эффектное фото очень дерзких ребят. И именно за эти качества, которые удивительным образом сочетаются с умилительным и нелепым видом, альпак так любят все вокруг.

Именно за это посетители так любят альпак. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Хочется напомнить, что в начале июля это семейство уже обзавелось малышкой – крохой по имени Зефирка. Имя тогда ещё новорожденной питомице выбирали нижегородцы! Для этого зоопарк запускал специальное интернет-голосование.

И кличка эта самая подходящая для такой белоснежной очаровательной девочки. Кроха-альпака появилась на свет в семье Поли и Пушкина.

– Зефирка с первых дней уже скакала по вольеру, – делились тогда специалисты зоопарка. – Под присмотром мамы она даже подходила к посетителям.

Как предупреждают сотрудники: в рацион новорожденных альпак первые месяцы может входить только мамино молоко! Поэтому взрослые вкусности вроде морковки для них пока под запретом.

Не исключено, что вскоре нас ожидает выбор клички новому любимцу, где каждый сможет поучаствовать. Следите за официальной группой зоопарка Лимпопо ВКонтакте и предлагайте свои варианты! И обязательно торопитесь посетить зоопарк и увидеть мальчика-красавчика, ведь дети растут очень быстро – особенно чужие.

СПРАВКА

Альпака относится к семейству верблюдовых. В настоящий момент они полностью одомашнены и в дикой природе не встречаются. Ростом альпаки не выше одного метра, а весят около 70 килограммов.