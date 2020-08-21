«Она звалась Зефиркою»: Нижегородцы придумали имя для маленькой альпаки из зоопарка «Лимпопо»
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Отличная новость для завсегдатаев нижегородского зоопарка «Лимпопо» - родившаяся в начале июля маленькая альпака, наконец, обзавелась именем. Назвали кроху Зефиркой. Чтобы выбрать имя новорожденной питомице, зоопарк запускал специальное интернет-голосование.
- Кличку альпаке нижегородцы выбирали сами, предлагая свои варианты в комментариях, - рассказали сотрудники зоопарка. - В итоге наибольшее количество «лайков» набрала кличка Зефирка.
Кроха появилась на свет в начале июля.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
Напомним, малышка появилась на свет в семье альпаков Поли и Пушкина. Для Поли эти роды были уже не первыми и прошли безо всяких осложнений.
- Зефирка с первых дней уже скакала по вольеру, - рассказывают специалисты зоопарка. – Под присмотром мамы она даже подходила к посетителям.
Сейчас малышка ни на шаг не отходит от мамы.
Фото: Зоопарк "Лимпопо"
По словам сотрудников, первые месяцы жизни основу питания малышки будет составлять мамино молоко – никаких морковок и прочих взрослы лакомств.
СПРАВКА
Альпака — животное семейства верблюдовых. Сейчас встречается в природе только в прирученном состоянии. Рост не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов.
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