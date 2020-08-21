«Она звалась Зефиркою»: Нижегородцы придумали имя для маленькой альпаки из зоопарка «Лимпопо» Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Отличная новость для завсегдатаев нижегородского зоопарка «Лимпопо» - родившаяся в начале июля маленькая альпака, наконец, обзавелась именем. Назвали кроху Зефиркой. Чтобы выбрать имя новорожденной питомице, зоопарк запускал специальное интернет-голосование.

- Кличку альпаке нижегородцы выбирали сами, предлагая свои варианты в комментариях, - рассказали сотрудники зоопарка. - В итоге наибольшее количество «лайков» набрала кличка Зефирка.

Кроха появилась на свет в начале июля. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Напомним, малышка появилась на свет в семье альпаков Поли и Пушкина. Для Поли эти роды были уже не первыми и прошли безо всяких осложнений.

- Зефирка с первых дней уже скакала по вольеру, - рассказывают специалисты зоопарка. – Под присмотром мамы она даже подходила к посетителям.

Сейчас малышка ни на шаг не отходит от мамы. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

По словам сотрудников, первые месяцы жизни основу питания малышки будет составлять мамино молоко – никаких морковок и прочих взрослы лакомств.

СПРАВКА

Альпака — животное семейства верблюдовых. Сейчас встречается в природе только в прирученном состоянии. Рост не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru