В минздраве опровергли начало второй волны коронавируса в Нижнем Новгороде Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый день в Нижегородской области фиксируют все новых и новых заболевших коронавирусом. К примеру, за последние сутки в регионе было выявлено 147 новых случаев заражения. Свидетельствует ли это о начале второй волны заболевания Covid-19, «Комсомолка» поинтересовалась в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- По данным Минздрава России, всплеск новой коронавирусной инфекции был зафиксирован в 11 российских регионах. Однако Нижегородской области в их числе нет, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. – Что касается географии распространения коронавируса, то Нижегородская область находится на четвертом месте в стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В то же время о начале второй волны Covid-19 говорить нельзя, так как подъема заболеваемости этой инфекцией в регионе нет.

Впрочем, это не повод расслабляться. Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что не исключает того, что придется ужесточить масочный режим в нашем регионе. А министр образования Сергей Злобин призвал учителей носить маски на переменах и в коридорах.

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