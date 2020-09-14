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В нижегородских школах призвали ввести масочный режим

Правда, пока он касается только учителей
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин призвал нижегородских учителей носить маски. Хотя бы, когда они просто ходят по коридорами. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

- Думаю, вы все внимательно следите за динамикой заболеваемости, которая есть у нас в наших школах – количество классов и школ, которые вышли на карантин. Сегодня я бы хотел попросить вас о выполнении одного условия, которое, может быть, кому-то покажется излишним, - предупредил министр образования. - Я прошу учителей не на занятиях, а когда вы идете по школьным коридорам и общаетесь с коллегами в учительских, придерживаться масочного режима. Я понимаю, что это не совсем удобно и кто-то воспримет эту просьбу нерадостно, но это ради вашей безопасности и безопасности наших детей.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в 26 нижегородских школах уже введен карантин по коронавирусу – в 24 из них закрыты отдельные классы, а две школы закрыты полностью.

Коронавирус в Нижегородской области