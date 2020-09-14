В нижегородских школах призвали ввести масочный режим

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин призвал нижегородских учителей носить маски. Хотя бы, когда они просто ходят по коридорами. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

- Думаю, вы все внимательно следите за динамикой заболеваемости, которая есть у нас в наших школах – количество классов и школ, которые вышли на карантин. Сегодня я бы хотел попросить вас о выполнении одного условия, которое, может быть, кому-то покажется излишним, - предупредил министр образования. - Я прошу учителей не на занятиях, а когда вы идете по школьным коридорам и общаетесь с коллегами в учительских, придерживаться масочного режима. Я понимаю, что это не совсем удобно и кто-то воспримет эту просьбу нерадостно, но это ради вашей безопасности и безопасности наших детей.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в 26 нижегородских школах уже введен карантин по коронавирусу – в 24 из них закрыты отдельные классы, а две школы закрыты полностью.