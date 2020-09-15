Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 сентября 2020 года: в 26 нижегородских школах введен карантин Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 15 сентября 2020 года, 26 426 жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. Число выздоровевших за последние три дня, включая выходные, составило 276 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 29 804 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 526 человек, от опасной коронавирусной инфекции в Нижегородской области скончались еще шесть человек.

Приводим статистику по зараженным коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в 26 нижегородских школах уже введен карантин по коронавирусу – в 24 из них закрыты отдельные классы, а две школы закрыты полностью. Одновременно с этим карантин вводится в 25 группах 22 детских садов Нижегородской области.

Кроме того, министр образования Нижегородской области Сергей Злобин призвал нижегородских учителей носить маски.

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