2020-08-03T15:12:48+03:00
Общество

"За нас сыграл Валдис Пельш": Сразу две нижегородские команды выбились в полуфинал премьер-лиги КВН

К 800-летию города нижегородцы надеются попасть в Высшую лигу
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сразу две нижегородские команды выбились в полуфинал премьер-лиги КВН. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"Сразу две нижегородские команды выбились в полуфинал премьер-лиги КВН. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"
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Отличная новость для всех поклонников нижегородского КВН - сразу две команды из Нижнего Новгорода выбились в полуфинал Премьер-лиги КВН. "Вологодские росы" и "Сборная холодных КВН городов" с блеском обошла всех своих соперников в четверти финала Премьер-лиги. А сделать им это помог знаменитый телеведущий Валдис Пельш, выступивший вместе с нижегородскими ребятами.

Впереди нижегородцев ожидает полуфинал Премьер-лиги. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"

Впереди нижегородцев ожидает полуфинал Премьер-лиги. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"

- Вчера, наконец, была игра. Мы заехали командами еще неделю назад - писали, редактировали, готовились, - рассказал "Комсомолке" руководитель движения КВН Нижегородской области Алексей Беляев. - Вчера приехал целый автобус с болельщиками из Нижнего Новгорода. Плюс огромное число нижегородцев, которые живут в Москве. Из 24 команд со всей страны у нас была самая большая группа поддержки - больше 120 человек. Нижегородцы нас очень поддержали!

Стоит отметить, что выступление нижегородцев оценили не только болельщики, но и ведущий КВН Александр Масляков.

- Нам очень приятно, что выступления нижегородских команд заслужило высокую оценку жюри и Александра Маслякова, - поделился Алексей Беляев. - Мы как раз закрывали игру - есть такое поверье, что хедлайнерами ставят самые мощные команды, чтобы закрывать игры. И наши команды успешно выступили - буквально порвали зал в клочья. За одну из команд даже выступил Валдис Пельш. Мы его пригласили прочитать некоторые шутки, и он согласился.

Увидеть выступление нижегородцев можно будет 23 августа. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"

Увидеть выступление нижегородцев можно будет 23 августа. ФОТО: Официальная лига МС КВН "Нижний Новгород"

К слову, увидеть выступление нижегородцев на четверть финала Премьер-лиги нижегородские поклонники смогут уже 23 августа на Первом канале. Полуфинал состоится через месяц.

- Уже завтра мы начнем подготовку к новым играм, - рассказал Алексей Беляев. -Надеюсь, что пройдем в финал. Даже если не пройдем, то поедем в Сочи и будем пытаться к 800-летию нашего города попасть в Высшую лигу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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