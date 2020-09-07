Ямы на дороге под Нижним Новгородом закидали сапогами. ФОТО: "Подслушано. Кстово"

Кто как борется с главной российской бедой – бездорожьем. Кто-то устраивает в колдобинах клумбы, кто-то засыпает их картошкой, а вот в Нижегородской области выбоины в прямом смысле слова…закидали сапогами.

- Эта огромная яма на дороге в промышленной зоне Кстовского района существует уже лет десять, - призналась «Комсомолке» местная жительница Вера Пухова. – Раньше дорога там была сносная, а потом ее так разбили, что живого места нет. Там есть только грунтовая дорога и бетонка. Да вот эти остатки былой роскоши!

За долгие годы жители, в общем-то, свыклись с этими остатками. И даже проложили среди них знакомый только местным маршрут. Но вот недавно здешние умельцы решили бороться с бездорожьем подручными материалами. Под рукой на удивление оказались сапоги.

- Их здесь кто-то скопом вывалил около месяца назад, - рассказывает Вера Пухова. – Кто именно, мы и сами не знаем. Но ездить стало заметно легче!

Напомним, две недели назад в Нижнем Новгороде отметили 30-летие дорожной ямы. По случаю юбилея местные жители даже устроили небольшой праздник и записали поздравительный ролик. Вскоре к «празднованию» присоединились и дорожники – по случаю юбилея они засыпали яму щебенкой.

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