В Нижнем Новгороде отметили 30-летие дорожной ямы.

Чьи только юбилеи ни отмечали в Нижнем Новгороде – парков, пляжей и даже жирафы по кличке Радуга. Но вот до дорожных ям дело прежде не доходило. Эту несправедливость исправил нижегородец Антон Баляев, поздравивший с 30-летием яму на улице Глеба Успенского. Специально к этому дню он записал праздничный видеоролик.

- У жителей дома № 13 праздник. Сегодня исполняется ровно 30 лет яме, соседство с которой скрашивает жизнь всем – и пешеходам, и автолюбителям, - рассказал в своем видеоролике нижегородец. – Яму пришли поздравить все, кто обходил и объезжал эту влиятельную особу, обладающую особенной глубиной. Такое долголетие – не редкость в Ленинском районе. Рядом с домом № 13 живут еще несколько ям-долгожителей. Все они надеются дожить до 800-летия Нижнего Новгорода.

К слову, это не первый пример, когда пешеходы и автолюбители пытаются особым образом привлечь внимание к дорожным колдобинам. К примеру, в 2017 году жители Омска засыпали одну такую яму картошкой, а в самом Нижнем Новгороде во время чемпионата мира по футболу в дородный провал забрались хорватские болельщики. С тех пор ямы принято измерять хорватами.

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