Школу в Выксе закрыли на карантин из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тревожные новости пришли сегодня из Выксы – там на карантин из-за коронавируса закрылась школа № 6. Теперь все обучение в ней будет проходить в дистанционном формате.

- Сегодня закрываем на карантин среднюю школу № 6 в Выксе, - рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на своей странице в Instagram. -

Подтверждение у нескольких педагогов и сотрудников. В школе обучается 952 школьника. Для них будет организовано дистанционное обучение на образовательных платформах. Все это, разумеется, будет бесплатно для родителей.

Напомним, учебный год в Нижегородской области начался всего неделю назад. Тогда все школы области начали работу в очном режиме. Однако продолжающаяся пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

- Карантин в школе № 6 введен с 7 сентября на две недели, - рассказали «Комсомолке» в региональном министерстве образования Нижегородской области. – Это было сделано на основании предписания главного санитарного врача территориального отдела Роспотребнадзора. Любую интересующую их информацию родители могут получить в школе или в городском управлении образования Выксы.

К слову, на сегодняшний день это единственная школа в Нижегородской области, закрытая на карантин. Все остальные образовательные учреждения продолжают работу в штатном режиме.

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