Школу в Выксе перевели на онлайн-обучение из-за вирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 сентября 2020 года школа №6 в городе Выкса Нижегородской области начала работу в формате онлайн-обучения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию от городской администрации.

В дистанционном режиме педагоги будут работать не в первый раз, так как подобную технологию обучения образовательное учреждение опробовало ранее, весной этого года.

Отмечается, что такие меры приняты для снижения роста заболеваемости.

- Такое решение принято в связи с высокой заболеваемостью вирусной инфекцией, - написано в официальном сообщении.

При этом информация о том, из-за какой именно вирусной инфекции закрывается школа, не уточняется.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о возобновлении образовательного процесса в очной форме для школьников и студентов с 1 сентября.

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